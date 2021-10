Infortunio Zaniolo | distorsione al ginocchio sinistro In giornata gli esami

(Di lunedì 18 ottobre 2021) La Roma è in ansia per Nicolò. Il trequartista, infatti, è uscito anzitempo dalla gara contro la Juventus. Il giocatore ha riportato unaale dovrà sottoporsi ad ulteriori controlli in. All’inizio si pensava fosse un problema muscolare ad aver fermato il romanista. Persi tratta del secondorimediato sul terreno di gioco dello Juventus Stadium. Infatti, il suo calvario iniziò proprio in quello stadio, nel gennaio 2020, quando rimediò il primo dei due infortuni al legamento che ha patito in questo anno e mezzo. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

La Roma subisce anche perché perde, ennesimonell'incrocio con la Signora: gli applausi dello Stadium per l'azzurro sono la cosa più bella della serata e fanno da contraltare alla ...Sono ore d'ansia in casa Roma riguardo all'entità dell'di Nicolò, uscito dal campo al 26' di Juventus - Roma. Inizialmente sembrava che il centrocampista avesse accusato una semplice noia muscolare all'adduttore, ma agli accertamenti a ...Conoscere i tempi di recupero dei calciatori infortunati è fondamentale per la vostra rosa al Fantacalcio: di seguito l'elenco completo ...Ansia per il talento giallorosso Distorsione al ginocchio sinistro. Il che, di per sé, già mette un bel po’ di ansia, non fosse altro perché quel ginocchio lì – il sinistro – è quello vittima del seco ...