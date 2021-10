Volley | Vibo Valentia-Trento in tv oggi | orario e diretta streaming Superlega 2021 2022

Leggi su sportface

(Di domenica 17 ottobre 2021) Tutto pronto per Tonno Callipo Calabria-Itas Trentino, sfida della seconda giornata del campionato didimaschile. La formazione di coach Baldovin, dopo la convincente vittoria a Taranto, va a caccia di altri tre punti nella prima sul campo di casa. Gli uomini di Lorenzetti, anch’essi reduci dal bel successo contro Verona, però sono agguerriti e vogliono altri punti. L’appuntamento è per le ore 20.30 di domenica 17 ottobre al PalaMaiata di. Di seguito le informazioni per vedere la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA FORMULA E REGOLAMENTOPROGRAMMA SECONDA GIORNATA: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA TV E ...