Selvaggia Lucarelli, il suo giovane fidanzato Lorenzo ha 16 anni meno di lei e lavora in tv: FOTO e curiosità! (Di sabato 16 ottobre 2021) Selvaggia Lucarelli ha un giovane fidanzato di nome Lorenzo, di cui è innamoratissima! Come darle torto? Lui è bello, intelligente e bravo in cucina! Non avete ancora capito di chi si tratta? Eppure lo conoscete bene, ne siamo convinti… Selvaggia Lucarelli è una delle più note firme del panorama giornalistico italiano. La vita professionale della... Leggi su donnapop (Di sabato 16 ottobre 2021)ha undi nome, di cui è innamoratissima! Come darle torto? Lui è bello, intelligente e bravo in cucina! Non avete ancora capito di chi si tratta? Eppure lo conoscete bene, ne siamo convinti…è una delle più note firme del panorama giornalistico italiano. La vita professionale della...

Advertising

PiazzapulitaLA7 : Io mi sento vittima di una dittatura sanitaria, quella imposta a noi da chi non si vuole vaccinare o non si vuole p… - PiazzapulitaLA7 : Selvaggia Lucarelli: 'Non voglio pagare i tamponi a chi non vuole vaccinarsi' - iam_cornelia01 : SELVAGGIA LUCARELLI FAI ATTENZIONE!!! - Bag9781 : @MagicBegood89 @rafbarberio @stanzaselvaggia D'altronde ma chi è Selvaggia Lucarelli? Direi una persona che vale ZERO - AndreaErrani1 : @zorba_71 @stanzaselvaggia E la Lucarelli ci fa surf su ste cose. Selvaggia Lucarelli e Andrea Scanzi stanno festeg… -