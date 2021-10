Rosalinda Cannavò è emozionata: cosa è successo all’attrice? (Di sabato 16 ottobre 2021) Rosalinda ha condiviso una storia su Instagram dove ammette di essere emozionata. Ecco per quale motivo Rosalinda Cannavò ha commentato il momento del Gf Vip di ieri sera quando c’è stata una bella novità per Amedeo Goria, prima di lasciare definitivamente il gioco. Infatti Guenda Goria e il fidanzato Mirko Gancitano sono stati in passerella a fare una sorpresa al giornalista, papà di Guenda. Sul tavolo, prima che Guenda si presentasse, è apparso un bouquet di rose bianche, tipico di una sposa. Amedeo lo ha subito notato e ha chiesto cosa significasse. Detto, fatto: insieme a Guenda, che nella scorsa edizione ha partecipato con sua madre Maria Teresa Ruta al Grande Fratello, si è presentato Mirko per chiedere a Goria la mano di sua figlia. I due ragazzi hanno deciso di sposarsi. Leggi anche–> Andrea ... Leggi su 361magazine (Di sabato 16 ottobre 2021)ha condiviso una storia su Instagram dove ammette di essere. Ecco per quale motivoha commentato il momento del Gf Vip di ieri sera quando c’è stata una bella novità per Amedeo Goria, prima di lasciare definitivamente il gioco. Infatti Guenda Goria e il fidanzato Mirko Gancitano sono stati in passerella a fare una sorpresa al giornalista, papà di Guenda. Sul tavolo, prima che Guenda si presentasse, è apparso un bouquet di rose bianche, tipico di una sposa. Amedeo lo ha subito notato e ha chiestosignificasse. Detto, fatto: insieme a Guenda, che nella scorsa edizione ha partecipato con sua madre Maria Teresa Ruta al Grande Fratello, si è presentato Mirko per chiedere a Goria la mano di sua figlia. I due ragazzi hanno deciso di sposarsi. Leggi anche–> Andrea ...

