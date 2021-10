Covid | Ema avvia revisione su mix monoclonali per prevenire malattia

(Di giovedì 14 ottobre 2021) L’Agenzia europea del farmaco Ema ha iniziato a valutare il mix di anticorpidi AstraZeneca che promette di-19. Il Comitato per i medicinali a uso umano Chmp – informa l’ente regolatorio Ue – hato lacontinua (rolling review) su Evusheld* o AZD7442: una combinazione deitixagevimab e cilgavimab, in sviluppo per la prevenzione dinegli adulti. La decisione del Chmp si basa sui risultati preliminari di studi clinici – ricorda l’Ema – che suggeriscono la capacità del farmaco di proteggere dallacausata dal coronavirus Sars-CoV-2. L’agenzia Ue – si legge in una nota – ha iniziato a esaminare i dati preclinici (ottenuti da studi di laboratorio e su animali), e analizzerà più ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ema

...sarà il rifinanziamento di altre 13 settimane di cassa integrazione straordinaria con causale... molti sono vaccinati con Sputnik o altri farmaci non autorizzati dall'e dall'Aifa e non ...... per agevolare i lavoratori non vaccinati contro- 19, il presidente del Consiglio " ci ha ... ma non dall'e quindi non in condizioni di generare il Green pass. Molti portuali sono stranieri . ..