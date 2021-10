Festa del Cinema 16 Si parte con Jessica Chastain | The Eyes of Tammy Faye e Ghostbusters | Legacy

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Al via la sedicesima edizione delladeldi Roma. Theofdiretto da Michael Showalter sarà il film di apertura. La protagonistaal centro di un Incontro Ravvicinato con il pubblico. Nei Foyer dell’Auditorium, si inaugurano le mostre “Dieci anni della profezia di Zerocalcare” e “Afghana”

Advertising

emergency_ong : Dal 14 al 24 ottobre @romacinemafest puoi visitare la mostra 'Afghana' della fotografa #LauraSalvinelli: un viaggio… - Agenzia_Ansa : Studenti in festa davanti all'istituto di Fisica dell'Università La Sapienza di Roma e sull'ingresso lo striscione… - romacinemafest : #RomaFF16 | Il nuovo film Marvel Studios, #Eternals, diretto dalla regista premio Oscar® Chloé Zhao, è il film di c… - Stefycr7T : RT @AllMusicItalia: Al Festival del Cinema di Roma tra i protagonisti di saranno Ligabue e Fabrizio Moro che presenteranno il corto 'Sogn… - FabrizioMoroPag : RT @AllMusicItalia: Al Festival del Cinema di Roma tra i protagonisti di saranno Ligabue e Fabrizio Moro che presenteranno il corto 'Sogn… -

Ultime Notizie dalla rete : Festa del

ParmaDaily.it

PREGO, DA QUESTA PARTEgrande, insomma, sulla stazione spaziale che in 21 anni di orbite attorno alla Terra mai aveva ospitato una stellacinema. Lassù a 400 chilometri sopra le nostre ...... per i profili di rispettiva competenza tributaria e fiscale a caricotitolare della predetta ...che troveranno adeguato spazio nella relazione di fine anno da illustrarsi in occasione della...La consegna del premio, da parte del Circolo dei Sambenedettesi, si è tenuta nella sala dell’asta del Mercato Ittico ...L'attore, scomparso lo scorso anno, è protagonista con Marco Giallini nel film "Io Sono Babbo Natale", di Edoardo Falcone.