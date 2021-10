Eruzione Canarie: gas nell'aria, 2.500 chiusi in casa (Di lunedì 11 ottobre 2021) Circa 2.500 abitanti dell'isola di La Palma (Canarie) hanno ricevuto dalle autorità l'ordine di chiudersi in casa a scopo precauzionale per la presenza nell'aria di gas legati all'Eruzione del vulcano ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 ottobre 2021) Circa 2.500 abitanti dell'isola di La Palma () hanno ricevuto dalle autorità l'ordine di chiudersi ina scopo precauzionale per la presenzadi gas legati all'del vulcano ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Eruzione Canarie: gas nell'aria, 2.500 chiusi in casa: (ANSA) - MADRID, 11 OTT - Circa 2.500 abita… - TeoloMassimo : RT @DanieleDann1: ?? #Canarie: Ordinato il confinamento della popolazione nell'area segnalata sulla mappa, a causa dei gas tossici sprigiona… - mummy53690440 : Eruzione Canarie: gas nell'aria, 2.500 chiusi in casa - Ultima Ora - ANSA - iconanews : Eruzione Canarie: gas nell'aria, 2.500 chiusi in casa - cjmimun : Circa 2.500 abitanti dell'isola di La Palma (Canarie) hanno ricevuto dalle autorita' l'ordine di chiudersi in casa… -