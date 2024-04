Microsoft risolve i problemi di caricamento USB-C e display nel Surface Laptop 4

Windows 11 22631.3520 : Microsoft risolve bug TCP, bootloader , DNS e altro con l’aggiornamento KB503698 Microsoft ha rilasciato una nuova versione di anteprima della release per gli Insider di Windows 11. La nuova build 22631.3520 / build 22621.3520 sotto il numero KB503698 0 porta con sé una lunga ... Continua a leggere>>

Microsoft depreca Test Base per Microsoft 365: Windows 11 risolve ‘elevato numero’ di problemi di compatibilità Microsoft ha annunciato la deprecazione di Test Base per Microsoft 365, un servizio basato su Azure per il Testing delle applicazioni, che ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita. La ...

