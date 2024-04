Campi Flegrei - forte scossa di terremoto magnitudo 3 9

Pubblicato il 27 Aprile, 2024 Panico nella zona dei Campi Flegrei . Di nuovo. La scossa di Terremoto è stata avvertita distintamente anche a Napoli . Terrore puro quello vissuto dai cittadini che abitano in appartamenti che si trovano nei piani più alti dei palazzi. Il sisma di magnitudo 3.9 è ... Continua a leggere>>

Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata, alle ore 05.44, dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nella zona dei Campi Flegrei . L'evento è stato localizzato a una profondità di 3 chilometri, con epicentro in mare, davanti Bacoli. Paura tra i residenti, alcuni ... Continua a leggere>>

L'epicentro in mare. Il sindaco Della Ragione: «So che avete paura ma manteniamo la calma»L'epicentro in mare. Il sindaco Della Ragione: «So che avete paura ma manteniamo la calma»L'epicentro in mare. Il sindaco Della Ragione: «So che avete paura ma manteniamo la calma»

Continua a leggere>>