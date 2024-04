(Di sabato 27 aprile 2024) Le belle storie non si finiscono mai di raccontare. “Il talento di Mr” esce nel 1955. Scritto da Patricia, una ragazza texana nata nel 1921 che non ancora trentenne già ave... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

La serie: Ripley , 2024. Creata da: Steven Zaillian. Genere: Thriller, Drammatico. Cast: Andrew Scott , Johnny Flynn, Dakota Fanning, Margherita Buy, Maurizio Lombardi. Durata: 8 episodi/50 minuti circa. Dove l'abbiamo vista: Su Netflix, in anteprima stampa ed in lingua originale. Trama: Un ...

Mr. ripley torna in formato serie. E parte il confronto tra i molti interpreti dell'irresistibile truffatore della highsmith - Steven Zaillian sceglie Andrew Scott per la miniserie su Netflix. Ha 47 anni, venti anni in più rispetto al personaggio del romanzo, Tom. Patricia highsmith non lo descrive. Sappiamo solo che è bello ...

Siamo serial: ripley, assolutamente da non perdere - Un bianco e nero che toglie il fiato, una regia elegantissima e un protagonista che più camaleontico non si può. ripley è una serie tv Netflix destinata a lasciare il segno e, meglio precisarlo subito ...

ripley, Jude Law ha amato la serie Netflix: "Molto diversa dal film di Minghella" - Leggi su Sky TG24 l'articolo ripley, Jude Law ha amato la serie Netflix: 'Molto diversa dal film di Minghella' ...

