Erede di Osimhen - mossa a sorpresa del Napoli | sondato il connazionale del bomber

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 27 aprile 2024) De Laurentiis è già in fase di studio per il nuovo, oltre ai calciatori già noti da settimane, ci sarebbe un nome a. Victorlasceràsenza alcun dubbio. Sul nigeriano pende una clausola da 120 – 130 milioni, una cifra monstre, che permetterà alla società partenopea di registrare con la sua cessione l’operazione in uscita più ricca della propria storia.lascerà in dote uno scudetto, vinto da capocannoniere, ma anche una eredità pesante. Per questa motivazione, Aurelio De Laurentiis è già in fase di studio per il nuovo 9 partenopeo, un nove che dovrà rispondere a determinate caratteristiche, che varieranno in base al tecnico. Un allenatore, che potrebbe essere definito nei prossimi giorni o settimane, almeno stando alle ultime indiscrezioni di ...