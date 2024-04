(Di sabato 27 aprile 2024) Filippoha fotografato, dalle ambizioni allo stato di salute delle due squadre, il commento poi sul suo libro Un match che vale una stagione.si incontreranno alle 18 sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium. In palio non ci sono trofei, né particolari obiettivi (entrambe le squadre sono prossime al raggiungimento della quota

juve-milan, la finestra sul futuro che non c’è - Strana aria su juve-milan. Quanta malinconia. In altre epoche, Allegri e Pioli sarebbero lì a maneggiare l’alta tensione della sfida estrema, in palio questioni di vertice e di primato. Invece, ...

Continua a leggere>>

Gazzetta - Milan e Juve si specchiano, fuori i secondi - Su Gazzetta: "Fuori i secondi". C’erano una volta la Santa Alleanza e la finale Champions di Manchester. Oggi si sfidano per arrivare alle spalle dell’Inter che ...

Continua a leggere>>

galli: «juve-milan Ecco il mio pronostico, critiche a Pioli eccessive. Vi racconto il mio calcio eretico» – ESCLUSIVA - Filippo galli ha fotografato juve-milan, dalle ambizioni allo stato di salute delle due squadre, il commento poi sul suo libro Un match che vale una stagione. juve-milan si incontreranno alle 18 sul t ...

Continua a leggere>>