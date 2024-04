Nasce Puliciclone Paolo Pulici – 27 aprile 1950 – VIDEO

(Di sabato 27 aprile 2024) Il 27, il più grande marcatore della storia del Torino, bandiera granata negli Anni ’70, per i tifosi del Torino, è stato uno degli attaccanti italiani più forti del dopoguerra. Nato il 27a Roncello, in provincia di Monza, si avvicina al mondo del calcio

pulici: «In Nazionale contava il potere. Bearzot parlò con due calciatori della Juve e finii in tribuna» - pulici a La Stampa: «Due Mondiali, zero presenze. Ho avuto un ghepardo per cinque anni, lo portavo anche al Filadelfia» ...

Icona granata, leggenda vivente: puliciclone compie oggi 74 anni - " Descriverlo con i 172 goal realizzati con la maglia granata è quasi riduttivo, perché Pupi non è stato un semplice attaccante, è l'ultima vera icona granata rimasta ": paolo pulici, compie oggi - sa ...

Buon compleanno Anouk Aimée, Italo Vegliante, Paolino pulici… - Personaggi noti e meno noti festeggiano oggi il loro compleanno. Auguri a tutti, anche a chi abbiamo dimenticato - ...

