Terremoto - forte scossa ai Campi Flegrei avvertita anche a Napoli | Mantenete la calma

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 27 aprile 2024) Pubblicato il 27 Aprile, 2024 Panico nella zona dei. Di nuovo. Ladiè statadistintamente. Terrore puro quello vissuto dai cittadini che abitano in appartamenti che si trovano nei piani più alti dei palazzi. Il sisma di magnitudo 3.9 è stato alle 5:44 ed è stato quello piùdello sciame caratterizzato da una cinquantina di scosse di bassa intensità che si sono susseguite a partire dalla notte. L’epicentro individuato a 3 km di profondità nel golfo. Nei Comuni tra Prozzuoli e Bacoli, e pure in alcuni quartieri di, le persone si sono riversate in strada. Molta paura, ma fortunatamente, nessun danno. I sindaci di Pozzuoli, Gigi ...