Terza categoria Coppa - finale tra Lugo 1982 e Mezzano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) In attesa dei playoff, nei quali sono impegnate entrambe, oggi pomeriggio alle 16 al "Ragazzini" di Granarolo Faentino (arbitra Giacomo Frassineti di Faenza),si daranno battaglia per conquistare l’ottava edizione del Memorial Franco Vitali, ovvero laprovinciale di. Le due squadre, una del girone A (il) e l’altra del B, hanno raggiunto la finalissima vincendo entrambe ai rigori la semi: il7-5 sui Coyotes, ilha vinto col Brisighella 6-3. In precedenza i lughesi avevano eliminato Porto Corsini (4-3), Camerlona (3-1) e Atlas (3-3 e 1-0). I granata, invece, si erano sbarazzati di Junior Cervia (1-0), Villanova (4-0) e Prada (4-1 e 3-2). In caso di ...