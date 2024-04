Filippi - il titolo a un passo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 aprile 2024) L’ultima giornata di ‘regular season’ del campionato di Eccellenza, in programma domani alle 15.30, è in pratica una passerella per le 4 squadre della nostra provincia. L’unico verdetto ancora da emettere è in coda, dove il Russi diventa arbitro della salvezza. Un occhio va dunque alla classifica dei marcatori dovedella Reno (19 reti, di cui 5 su rigore) punta aldi capocannoniere, ma con Bonavita del Sanpaimola (17 reti di cui 9 su rigore) e Boschi del Medicina (16 gol con un solo rigore) potrebbero ancora insidiare il primato. Granamica-Reno. Già così, ovvero col 7° posto (inattaccabile) a quota 50 punti, la stagione della formazione di Sant’Alberto sarebbe da incorniciare. Con qualche incastro, potrebbe addirittura migliorare, anche se non è facilissimo. La sfida di Granarolo Emilia, nella tana della seconda della classe (che però ...