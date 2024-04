Pomigliano | 18enne aggredito dal branco per uno sguardo di troppo

(Di sabato 27 aprile 2024) Ancora violenza tra giovanissimi in provincia di Napoli. Ad’Arco un ragazzo di 18 anni è stato brutalmente attaccato da almeno tre individui in Piazza Primavera. Il giovane, incensurato, è stato colpito ripetutamente con calci e pugni al punto da rendere necessaria una chiamata d’urgenza al 118.d’Arco: 41 giorni L'articolo Teleclubitalia.

Aveva in casa una pistola carica e pronta all'uso: arrestato un 17enne incensurato di Pomigliano d'Arco per detenzione di arma clandestina.Continua a leggere Continua a leggere>>

Movida violenta a Pomigliano d’Arco . Ieri un 17enne incesurato è stato pestato con una mazza in via Giacomo Leopardi. esplosi anche dei colpi di pistola . Pomigliano d’Arco , 17enne pestato all’esterno di un locale : esplosi anche colpi di pistola I carabinieri della Compagnia di Castello di ... Continua a leggere>>

Sindaco pomigliano, "più forze dell'ordine sul territorio" - "Non possiamo essere lasciati da soli e chiediamo con forza al Prefetto la sua attenzione su quanto sta accadendo a pomigliano e sulla necessità di avere sul territorio più forze dell'ordine". (ANSA) ...

pomigliano,toni accesi in Consiglio,espulso consigliere - Espulso dall'aula dopo un'accesa discussione in Consiglio comunale. E' accaduto a pomigliano d'Arco, dove il presidente dell'assise, Maurizio Caiazzo, ha espulso il consigliere di minoranza Marco Iase ...

Diciassettenne aggredito a colpi di mazza vicino a un locale - Preso a colpi di mazza in testa nei pressi di un locale, per motivi ancora sconosciuti: la vittima è un diciassettenne incensurato, che è stato soccorso e portato in ospedale. Non è grave. E' successo ...

