Perché la Tesla ha smesso di crescere

(Di sabato 27 aprile 2024) L’azienda di Elon Musk, simbolo dell’auto elettrica, continua a registrare un netto rallentamento delle vendite e degli utili. Per capire come mai bisogna guardare alla Cina. Leggi

Cybertruck tesla resiste ai proiettili ma non all’acqua dell’autolavaggio - I proprietari di un Cybertruck tesla hanno segnalato uno spiacevole incidente che ha causato alcuni problemi con il loro pick-up elettrico. Si potrebbe pensare ...

Continua a leggere>>

tesla Cybertruck, nuovo misterioso guasto: il pick-up non va più dopo l'autolavaggio - Nuovo misterioso guasto per quanto riguarda il tesla Cybertruck: il pick-up elettrico non va più dopo l'autolavaggio.

Continua a leggere>>

Taglio dei prezzi in Casa tesla, la decisione di Elon Musk per risollevare l’azienda - Per compensare il netto calo della domanda riscontrato nei primi mesi del 2024, tesla corregge verso il basso i prezzi in Cina, negli USA e in Europa ...

Continua a leggere>>