Atletica Basco vince nel lungo Che brave le staffette

(Di sabato 27 aprile 2024) Dopo l’apertura di stagione del meeting di Cento, il calendario delle gare è proseguito sabato 13 aprile con il 2° Trofeo Globalambiente di Copparo, che ha visto in campo anche gli atleti Assoluti. Tra questi, si sono distinti Lorenzo, che ha vinto il salto incon la misura apprezzabile di m 6,76 e un nullo oltre i 7 metri, e Filippo Torresin, che si è imposto nei 1000 m con il buon tempo di 2:31.52. Nella stessa gara al femminile, buona prova anche per Elena Bonafè, che ha corso in 3:14.27 ed è giunta settima. Nei 300m maschili, Giovanni Padovan ha fermato il crono a 36.75 piazzandosi al nono posto e nella stessa distanza ottima prova per la giovane Emma Brina (2006), settima con 44.03. Nei m 150 Giorgia Francioso ha esordito nella categoria Allieve con un buon 20.56, mentre la compagna Carola Ferrario ha corso in 21.14. Per le categorie ...