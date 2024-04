Lo sport in Italia vale 100 miliardi Focus sulle grandi occasioni

(Di sabato 27 aprile 2024) È sempre piùsystem, binomio inscindibile nel panorama mondiale di oggi. “Non si può più analizzare un grande evento in base ai soli incassi al botteghino”, è il messaggio che arriva sul palco di San Siro da Carmelo Carbotti, responsabile ufficio studi di Banca Ifis. “Losystem nella sua interezza in100di euro, con un impatto sul pil nazionale del 3-4 per cento”. Numeri che richiedono un’attenzione trasversale. “E che coinvolgono 67mila societàive e 405mila addetti ai lavori”. Un trend in costante crescita. “In termini di ricavi, già nel 2022 loaveva recuperato ciò che aveva perso nel biennio pandemico superando il livello del 2019”, dice Carbotti. “Si tratta di un sistema molto vivo: rappresenta un pezzo del nostro Made ...

Il Napoli potrebbe avere concorrenza anche per Vincenzo Italiano . Il nome del tecnico è tra quelli che il presidente De Laurentiis sta considerando per la panchina della prossima stagione. Italiano non è assolutamente tra i primi nomi per il club azzurro che preferirebbero uno tra Conte, Pioli e ... Continua a leggere>>

Agave: "Il Napoli è in corsa per un triste record, non merita la qualificazione in Europa" - Claudio Agave, giornalista ed opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di sportitalia per analizzare il momento del Napoli.

Continua a leggere>>

Calaiò: "Conosco bene la moglie di Conte, diceva sempre una cosa su Napoli" - Intervenuto a sportitalia, l'ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò ha dichiarato: "Conte E’ da un po’ che il mister è a casa e, conoscendolo, starà ribollendo dentro. È pieno d’entusiasmo e credo ...

Continua a leggere>>

Calaiò: "Conosco bene la moglie di Conte, sapete cosa diceva sempre su Napoli" - Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di sportitalia, soffermandosi in particolare su Antonio Conte. Ecco le sue parole: "Conte È da un po’ che il ...

Continua a leggere>>