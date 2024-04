I 150 ristoranti iconici dove mangiare almeno una volta nella vita | al secondo posto un italiano

(Di sabato 27 aprile 2024)classifica dei 150del mondo spiccano due locali di Napoli, ale quarto. In classifica anche Roma, Verona, Bologna.

Trentun ristoranti per celebrare l’iconico agnolotto - Menù degustazione al prezzo concordato di 35 euro, menu nei quali agnolotti e ravioli accompagnati da vini del territorio ...

Continua a leggere>>

Totò marchio registrato: pizzerie, ristoranti e bar devono cambiare nome Cosa dice la sentenza - Totò è un marchio registrato e tutelato. Chi vuole usarlo commercialmente deve chiederlo agli eredi dell'attore napoletano: lo dice una sentenza del ...

Continua a leggere>>

Isacco Giuliani è il Miglior Sommelier per Le Guide ristoranti 2024 di Identità Golose - In forze da Makorè dall’estate 2022, il sommelier Isacco Giuliani è il miglior sommelier per Le Guide ristoranti 2024 di Identità Golose.

Continua a leggere>>