Dobbiamo dirvi di re Carlo Il comunicato ufficiale da Buckingham Palace sulle sue condizioni

(Di sabato 27 aprile 2024)rompe il silenziodi salute di ReIII d’Inghilterra. Negli ultimi giorni si erano diffuse notizie molto preoccupantidel sovrano inglese malato di tumore alla prostata. Secondo le informazioni rilanciate da numerosi organi di stampa inglesi e stranieri infatti perci sarebbe stato un aggravamento repentino. Voci che avevano gettato nello sconforto e nella disperazione i sudditi della corona. Oltre a ciò, si parlava anche della decisione presa da parte dei funzionari di palazzo di rivedere il piano dei funerali del sovrano. Un segnale interpretato da molti come l’ulteriore conferma di una situazione sempre più critica. Tutte queste notizie hanno inevitabilmente aumentato la pressione su ...

Re Carlo "sta meglio e martedì tornerà in pubblico ". Questo il comunicato rassicurante di Buckingham Palace sulle condizioni di salute del sovrano. nella giornata di oggi erano uscite voci da tabloid statunitensi che riportavano come il Re stesse peggiorando e la sua salute stesse facendo ... Continua a leggere>>

Re Carlo "sta meglio e martedì tornerà in pubblico ". Questo il comunicato rassicurante di Buckingham Palace sulle condizioni di salute del sovrano. nella giornata di oggi erano uscite voci da tabloid statunitensi e non solo che riportavano come il Re stesse peggiorando e la sua salute stesse ... Continua a leggere>>

La salute di Carlo III ha tenuto con il fiato sospeso i sudditi e i simpatizzanti di tutto il mondo nelle ultime ore. Infatti diverse indiscrezioni davano le condizioni del sovrano in netto peggioramento dopo l’emergere di un particolare dettaglio. Secondo i rumors, infatti, il Palazzo Reale ... Continua a leggere>>

La Uil Basilicata a Bardi: 'Ascolti le parti sociali' - In particolare, il rappresentante sindacale ha fatto riferimento al rapporto Bes 2023 diffuso dall'Istat: "Crescono in Basilicata gli squilibri social, con il Il 66% dei lucani che vive in una ...

Continua a leggere>>

carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: la nuova foto con Camilla lancia dei precisi segnali - La salute di carlo III ha tenuto con il fiato sospeso i sudditi e i simpatizzanti di tutto il mondo nelle ultime ore. Infatti diverse indiscrezioni davano le condizioni del sovrano in netto ...

Continua a leggere>>

carlos Alcaraz: "Non riesco a immaginare il tennis senza Rafael Nadal" - "Come immagini il tennis senza Rafael Nadal " . Dopo l'esordio vincente al Masters 1000 di Madrid, è stata posta questa dura domanda a carlos Alcaraz. Considerando la sua età e il luogo in cui è nato ...

Continua a leggere>>