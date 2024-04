L’ossimoro dell’economia cinese e le opportunità per le nostre Pmi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 aprile 2024) Riccardi In Cina il settore immobiliare, motore trainante della economia, versa da tempo in grave crisi. Fallimenti a catena con risparmiatori che hanno perso soldi, contraendo debiti. Le case cattedrali scheletrite nel deserto. I recenti dati, resi pubblici dallo ufficio nazionale di statistica, mostrano il rimbalzo del Pil trimestrale: +5,3% rispetto lo stesso periodo dell’anno precedente. La fiducia delle famiglie è, in un Paese in fase di urbanizzazione, bassa. Di contro sta giocando un ruolo importante la produzione industriale il cui sviluppo serve a ridare confidenza creando posti 1di lavoro necessari perché il regime possa proseguire la lotta alla povertà. Ancora molto presente, anche se oscurata dalla scarsa trasparenza del Dragone. L’economiaè una specie di ossimoro.capitalistiche in un regime autocratico ...