A Robbiano non riesce il colpaccio

(Di sabato 27 aprile 2024)di GIUSSANO Non è riuscito ilal, che ha perso 65-46 contro la capolista della Serie B Canegrate. "Nella partita di andata le avevamo messe in difficoltà, questa volta non ci siamo ripetuti - dice l’allenatore Marco Fumagalli - loro sono di un’altra categoria, con delle individualità di tutto rispetto. La differenza si è vista subito e siamo andati sotto di dieci lunghezze già nel primo tempino finendo a -20 la prima parte dell’incontro. Nella ripresa Canegrate ha tenuto in pugno la situazione. Avremmo potuto fare meglio, possiamo dire che in attacco ci sono mancati i punti dell’infortunata Discacciati, la nostra migliore realizzatrice, mentre in difesa siamo stati poco intensi". Un dato positivo da Marra, che ha segnato 18 punti. "Siamo già matematicamente ai playout per cercare di restare in Serie B". ...