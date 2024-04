Provincia di Lecco da record Pagamenti in 14 giorni E nessun debito da saldare

Si chiamava Pierluigi Beghetto, assessore comunale di 53 anni, e stamane è stato accoltellato a morte a Esino Lario, paesino in provincia di Lecco . L’ Omicidio è avvenuto intorno alle 9,30 in via Verdi, vicino al centro del paese. Il movente? Una lite con il vicino . I carabinieri avrebbero fermato ... Continua a leggere>>

Tre uomini sono stati salvati dal soccorso alpino in provincia di Lecco. L'Elisoccorso è stato usato due volte per portare in salvo gli escursionisti in condizioni critiche.Continua a leggere

Continua a leggere>>