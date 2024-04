La sosia non somiglia a se stessa

(Di sabato 27 aprile 2024) Il romanzo di Aoyama Nanae. Una scrittrice, una biografia impossibile e le vite degli altri viste in un gioco di specchi

Potenza Inferiore somiglia molto di più all'ultima stazione di provincia che non al nodo di un ...cliniche private in famiglia che si aggira per la Basilicata e candidato proprio con Calenda è un sosia ...

Continua a leggere>>

...giornalista che ha rapito il cuore di Carlos con la sua spontaneità e dolcezza e che somiglia ... Una cosa però è certa: Isabel ha stile da vendere e in alcuni scatti sembra quasi una sosia di Chiara ...

Continua a leggere>>