WWE | Per Carmelo Hayes seconda scelta e subito main event contro Cody Rhodes

(Di sabato 27 aprile 2024) La prima serata del Draft 2024 è andata in archivio, qui trovate tutte le scelte. Il Draft può rappresentare una grande occasione per chi compie il grande salto da NXT alRoster e uno dei nomi più attesi era sicuramente quello di. Pur avendo concluso negativamente il suo stint nel roster bianco-oro perdendo due volte di filaTrick Williams, Melo rimane uno dei più grandi talenti in prospettiva e non sarà un vero e proprio rookie nelroster, avendo già combattuto diversi match tra Raw e SmackDown e anche la Royal Ruble di quest’anno. Grande rispetto, un po’ a sorpresa, è stato scelto già al primo giro da SmackDown dopo Bianca Belair. Un grande segnale di quanto GM e Network puntino sul due volte campione NXT che ...