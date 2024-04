Nuova stazione - aggiudicati i lavori | appalto da oltre 100 milioni di euro

Bergamo . Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, ha aggiudicato la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di potenziamento della stazione di Bergamo quale Hub di riconnessione urbana e mobilità sostenibile al raggruppamento di ... Continua a leggere>>

Nuova vita per la storica tramvia dei Castelli Romani: la Regione Lazio realizzerà un Centro Multifunzionale nel Comune di Castel Gandolfo. Interni nel progetto per il Centro Multifunzionale dei Castelli Romani – Ilcorrieredellacitta.comUna Nuova vita per la stazione della tramvia dei Castelli ...

Continua a leggere>>