(Di sabato 27 aprile 2024) Il Movimento Adulticattolici italiani (Masci) festeggia i suoi primi 70 anni. Lo fa con una mostra itinerante, convegni, momenti di confronto con realtà ecclesiali e civili. Due i momenti in Lombardia: ieri a, alla Biblioteca Carrobiolo, dove è allestita la mostra con le foto risalenti agli anni ‘60, ‘70 e 80’, mentre domani la mostra si sposterà a Pavia. Le comunità in Lombardia sono 38, per un totale di 530 aderenti. "Cercano di essere luoghi di fede, di confronto e di condivisione – spiega il segretario regionale Masci Fabio Tognaccini –. I pilastri portanti sono la custodia del creato, il servizio alle fragilità umane, l’impegno civile, la preghiera e la catechesi. Non siamo un movimento solo di ex, ma di adulti provenienti dalle più svariate esperienze che credono neiespressi nella ...

scout è per sempre. Gli ex ragazzi arrivati a monza in ricordo della promessa:: "Valori che ispirano la vita" - I cattolici del Masci hanno festeggiato i 70 anni del movimento con una mostra e momenti di riflessione. Ospiti le “guide“, oggi medici o insegnanti: "Nelle piccole cose la lezione del servizio agli a ...

Continua a leggere>>

Rover e Scolte. A sedici anni in prima linea tra i nuovi poveri - Oggi solo la città di monza conta 4 gruppi scout. Dal 2014 la Zona di monza e Brianza è stata accorpata con quella di Milano nord, costituendo la zona Bri.Mi.No, passando da 6 a 14 gruppi. Comprende V ...

Continua a leggere>>

Agustín Giay, dal poster di Zanetti al sogno della Serie A - Javier Zanetti era un poster in camera, ora è un punto di riferimento. E non solo per il ruolo, quello di terzino destro, interpretato alla perfezione dal vecchio capitano dell’ Inter, durante le sue ...

Continua a leggere>>