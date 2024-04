“Stai guardando?” - in 3 aggrediscono 18enne e gli spaccano il naso a Pomigliano

(Di sabato 27 aprile 2024) Un giovane di(Napoli) è stato picchiato da tre persone in piazza Leone; indagini dei carabinieri, acquisite le registrazioni delle telecamere.

pomigliano, calci e pugni al volto a 18enne “per uno sguardo” - Almeno 3 persone “infastidite da uno sguardo” avrebbero aggredito in piazza Primavera un 18enne incensurato prendendolo a calci e pugni. I militari hanno contattato il 118 con i sanitari che hanno ...

SOCIAL – Sampdoria Women, le ragazze di Rossi chiamano i tifosi alla “Sciorba”. Il post - Sui social, la Sampdoria Women di Rossi hanno chiamato i tifosi alla "Sciorba" per la sfida contro il pomigliano. Ingresso gratuito. La sconfitta interna con ...

CALCIO FEMMINILE - Serie B, Lazio a Pavia per difendere il primato - Con cinque punti di vantaggio sulla Ternana e 15 disponibili da qui alla fine del campionato di Serie B femminile, la Lazio prova a difendere il primato per blindare la promozione in Serie A. Domenica ...

