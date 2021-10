Bake Off Italia e la svolta eco green (Di sabato 9 ottobre 2021) Carlotta Perego Un tempo Bake Off Italia usciva spesso dai binari inserendo diverse prove con pane e lievitati. Oggi quel fastidioso tradimento alla pasticceria sembra poca roba, considerata la svolta green della sesta puntata, che ha visto i concorrenti alle prese con pomodorini, zucchine, carciofi, alga spirulina e clorofilla da inserire nelle loro creazioni. Le mode cambiano e l’attenzione per l’ambiente è diventata prepotente, anche in questi format. Così, se a MasterChef si è passati dai piatti lanciati per aria alle doggy bag, indispensabili per non sprecare nulla e portarsi a casa ogni singolo avanzo, ci sta che sotto il tendone di Real Time siano arrivati i dolci vegani e torte con all’interno sette sfumature di verde (che quantomeno perfettamente si sposano con lo spettacolare parco di Villa Borromeo ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 9 ottobre 2021) Carlotta Perego Un tempoOffusciva spesso dai binari inserendo diverse prove con pane e lievitati. Oggi quel fastidioso tradimento alla pasticceria sembra poca roba, considerata ladella sesta puntata, che ha visto i concorrenti alle prese con pomodorini, zucchine, carciofi, alga spirulina e clorofilla da inserire nelle loro creazioni. Le mode cambiano e l’attenzione per l’ambiente è diventata prepotente, anche in questi format. Così, se a MasterChef si è passati dai piatti lanciati per aria alle doggy bag, indispensabili per non sprecare nulla e portarsi a casa ogni singolo avanzo, ci sta che sotto il tendone di Real Time siano arrivati i dolci vegani e torte con all’interno sette sfumature di verde (che quantomeno perfettamente si sposano con lo spettacolare parco di Villa Borromeo ...

