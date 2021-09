Smaila | Milan da scudetto | il Napoli si scioglierà come neve al sole - Top News

(Di giovedì 30 settembre 2021) E' amareggiato per quanto accaduto in Champions ma ottimista per la stagione delUmberto. Intervistato dalla Gazzetta lo showman, accanito tifoso rossonero, dice E a proposito di Ibra 'So che ha firmato un contratto per altri 10 anni. Ma non con il, con l'Isola dei Famosi. Alloci credo, ...

