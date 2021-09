Trema la Grecia: terremoto di magnitudo 6.1 colpisce l’isola di Creta (Di lunedì 27 settembre 2021) Atene – Un forte terremoto ha colpito l’isola greca di Creta, in Grecia questa mattina alle 8.17 ora italiana. Secondo l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) , il sisma ha avuto magnitudo 6.1. Per il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo la scossa è invece stata di magnitudo 6.5 ed è stato registrato a una profondità di circa due chilometri e 16 chilometri al largo di Heraklion, la città più importante dell’isola. Secondo quanto hanno riferito i media locali, almeno una persona è morta a causa del crollo di una volta di una chiesa. Un testimone a Heraklion, citato dall’ ‘Independent’, ha dichiarato che una scuola è stata evacuata a seguito della scossa, mentre un altro ha affermato che gli edifici hanno Tremato. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 settembre 2021) Atene – Un forteha colpitogreca di, inquesta mattina alle 8.17 ora italiana. Secondo l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) , il sisma ha avuto6.1. Per il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo la scossa è invece stata di6.5 ed è stato registrato a una profondità di circa due chilometri e 16 chilometri al largo di Heraklion, la città più importante del. Secondo quanto hanno riferito i media locali, almeno una persona è morta a causa del crollo di una volta di una chiesa. Un testimone a Heraklion, citato dall’ ‘Independent’, ha dichiarato che una scuola è stata evacuata a seguito della scossa, mentre un altro ha affermato che gli edifici hannoto. (fonte Adnkronos)

