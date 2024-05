La leggenda del basket Antonello Riva Ancora oggi mi sento un atleta

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 2 maggio 2024) MILANO - "Il mio segreto è chemiun, naturalmente con le dovute proporzioni. Alimentarsi bene, fare un minimo di attività fisica, riposarsi nel giusto modo sono tutte cose che conosciamo bene, però molto spesso non lo facciamo. In quella giornata in cui non riesco a fare at