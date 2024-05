Tuttosport – Solo il fato li vinse

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Una maglia speciale per una ricorrenza importante. È quella che il Torino e Joma hanno deciso di creare in occasione del 75esimo anniversario della tragedia di Superga, in cui morì il Grande Torino. La maglia, a forti tinte granata, è ispirata a quella che venne indossata proprio dalla squadra considerata tra le più iconiche del panorama calcistico e sportivo nazionale. Joma ha realizzato un prodotto completamente Made in Italy per dare ancora più identità al capo celebrativo. La maglia, composta per il 95% da cotone, è in stile polo con bottoni e colletto bianco che richiamano i polsini delle maniche. Torino, la maglia speciale: tutti i dettagli Nella parte bassa sarà presente il transfer "Limited Edition" che tramite la numerazione progressiva da 1 a 750 garantisce l'autenticità del prodotto. Infine, ...