App Fitness 2024 | utilità e stregonerie | quali sono i vantaggi?

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di giovedì 2 maggio 2024) Siete alla ricerca delle migliori Appma anche… qualche ‘rischio’ e ‘grattacapo’. Usare il cervello è l’imperativo assoluto, così mettiamo d’accordo tutti sin da subito. Ebbene sì, sui nuovi modelli di comunicazione online spopolano, oggi più che mai, queste app dedicate al mondo del. Diciamo che il 2020 è stato l’anno della svolta: il Covid-19 ha contribuito all’enorme diffusione, specie della fiducia degli utenti nei confronti delle varie piattaforme e applicazioni digitali. In sostanza se un tempo i player di tipo tradizionale non vedevano di buon occhio questa ‘situazione’, ora si stanno via via adeguando. In estrema sintesi, cisempre più personal trainer “digitali”, sempre più colossi, ‘attori’, player vari e catene che investono e ...