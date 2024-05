Oggi Giulia Tramontano avrebbe compiuto 30 anni - lo straziante messaggio della famiglia | Ovunque tu si - buon compleanno…

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 2 maggio 2024) Pubblicato il 2 Maggio, 2024 Va avanti il processo contro Alessandro Impagnatiello, responsabile del terribile assassinio die del figlio Thiago che portava in grembo. Proprio nel corso delle udienze Chiara, sorella di, ha usato parole durissime contro il barman sul quale subito si sono concentrati i principali sospetti.il pensierodivola ancora più forte verso la ragazza orribilmente trucidata dal compagno, poiché30. Un compleanno che purtroppo non ha potuto festeggiare per l’agghiacciante delitto commesso da Impagnatiello, solo perché voleva nascondere la sua relazione parallela con ...