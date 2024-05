Maltempo a La Spezia - allagamenti e piccole frane | diversi interventi dei vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 2 maggio 2024) La, 2 maggio 2024 – Prosegue la fase diin tutta la Liguria. Nella giornata di oggi, giovedì 2 maggio, si sono verificati alcuni. La pioggia battente a Laha creato alcune criticità e disagi in particolare per la viabilità.si sono registrati in particolare sulla provinciale 330 e in via Fontevivo. In alcune località ci sono state anche interruzioni di energia elettrica.glideidelper smottamenti e alberi caduti nel territorio di Lae fino in Val di Magra.