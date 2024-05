Eurovision - vietate le bandiere palestinesi | Non appartengono a nessuna nazione in gara

(Di giovedì 2 maggio 2024) La politica internazionale continua a influenzare l’, il famoso contest musicale europeo che si terrà a Malmo, in Svezia, dal 7 all’11 maggio. Dopo che nel 2022 la Russia è stata esclusa dall’evento a causa del conflitto in Ucraina, i riflessi geopolitici continuano a farsi sentire: è infatti arrivato in queste ore l’annuncio che lesarannoall’interno della Malmo Arena, sede della manifestazione, una notizia che ha scatenato polemiche. I l vice direttore dell’Intrattenimento Prime Time della Rai, Claudio Fasulo, ha spiegato che questa decisione è motivata dal rispetto del regolamento dell’, il quale permette solo l’esposizione delledei Paesi partecipanti. L’unica eccezione è la bandiera arcobaleno, simbolo di pace. La ...

