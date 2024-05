Calcio | Si dimette arbitro Volpi Problema personale molto serio

(Di giovedì 2 maggio 2024) "Lascio l'arbitraggio e qualsiasi altro ruolo all'interno della mia amata associazione" ROMA - Cremonese-Pisa di ieri sarà l'ultima partita arbitrata da Manuel. Il fischietto della sezione di Arezzo annuncia in un post sui social il ritiro, accompagnandolo con una foto che lo ritrae assieme a

Turno infrasettimanale in programma fra martedì e mercoledì ROMA - Turno infrasettimanale per la Serie B, che si aprirà domani con due anticipi alle 18.15: Ascoli-Brescia , affidato a Massimi di Termoli, e Reggiana-Sudtirol, che sarà diretta da Camplone della sezione di Pescara. Il Parma capolista ... Continua a leggere>>

Ciccio Graziani tutto poteva immaginare quando lo hanno invitato a Volpiano (Torino) per l'inaugurazione di un torneo , tranne che trovare il suo nome nelle carte di un'inchiesta per infiltrazioni mafiose dell'ndrangheta. Ad invitare l'ex campione del mondo è stato Salvatore Gallo , esponente di ... Continua a leggere>>

Dimissioni a sorpresa dell’arbitro volpi: “Problema personale molto serio” - Ha arbitrato Cremonese-Pisa e ha annunciato l'addio. Manuel volpi, direttore di gara classe '88 della sezione di Arezzo, con un post sul suo profilo Instagram ha informato che quella allo stadio Zini ...

L'arbitro volpi dice stop 'lascio nel momento più duro per me' - Manuel volpi, direttore di gara classe '88 della sezione di Arezzo ... quando sbagliamo perché il nostro unico scopo è quello di dare il miglior servizio al calcio. E' stato meraviglioso far parte di ...

L'arbitro volpi a sorpresa si dimette dai ruoli arbitrali dopo aver diretto Cremonese-Pisa - L'arbitro Manuel volpi, che ha diretto oggettivamente male Cremonese-Pisa (grandi proteste grigiorosse ma anche a Pisa sono arrabbiati, contestano la punizione del gol), ha sorpreso tutti dimettendosi ...

