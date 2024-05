Alzheimer - lo studio su Science | Grazie a nanoparticelle magnetiche bloccato il deficit di memoria

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) La ricerca scientifica non smette di ampliare la conoscenza dell’e di cercare gli strumenti per contrastare la malattia. La patologia è caratterizzata dalla progressiva comparsa di placche di amiloide-beta, grovigli neurofibrillari tau, cicatrici e morte finale delle cellule cerebrali. SuAdvances è stato pubblicato unoda un gruppo di ricercatori guidato dall’Università della California che mostra come sia stato possibile bloccare ildi. In topi usati come modello della malattia dii ricercatori sono riusciti a bloccare ildiche trasportano ai neuroni piccole proteine in grado di rompere gli ...