Rai - un altro conduttore verso l’addio | di chi si tratta

(Di giovedì 2 maggio 2024) News Tv. La Rai continua a perdere i pezzi. Dopo Fabio Fazio e Amadeus, unstoricodella rete televisiva pubblica potrebbe trasferirsi a Discovery. L’indiscrezione sta facendo il giro del web. Sarebbe veramente clamoroso. (Continua…) Leggi anche: Fazio a Discovery, le cifre: quanto guadagna ilLeggi anche: Fabio Fazio, perchè va via dalla Rai: il retroscena Rai,storicoUnstoricodella Rai potrebbe presto trasferirsi a Discovery. L’indiscrezione è stata lanciata da TvBlog e sta facendo il giro del web. Al momento, non essendoci notizie ufficiali, l’indiscrezione è da prendere con le pinze. La fonte, però, è abbastanza accreditata, dunque potrebbe ...

Il terremoto in Rai continua a non ferma rsi. Un altro conduttore sarebbe ormai ad un passo dall’ addio , stando alle indiscrezioni di queste ore. A parlarne in anteprima è stato il sito Dagospia, che si è anche sof ferma to su Stefano De Martino. Quest’ultimo dovrebbe condurre Affari Tuoi al posto di ... Continua a leggere>>

Gabriele Corsi, "arrivo di Amadeus su Nove non mi spaventa" - "Spaventato Quando fai un contratto non è che fai un contratto in cui lottizzi una fascia, non è un campo di calcetto - continua il conduttore -. Tutto dipende da cosa fai. È il programma cche vince ...

Continua a leggere>>

Carlo Conti, altro ribaltone in arrivo: grande colpo di scena in arrivo su Rai1 - Carlo Conti potrebbe condurre Sanremo 2025 in coppia con Alessia Marcuzzi Carlo Conti è il volto di punta di Rai 1. Domani 3 maggio condurrà ...

Continua a leggere>>

Gigi Marzullo via dalla Rai Il NOVE lo vorrebbe in un programma quotidiano e da Fazio - Dopo Fabio Fazio, e Amadeus, NOVE avrebbe avanzato anche una proposta a un altro conduttore, ormai un’istituzione per la Rai, Gigi Marzullo. Secondo “TvBlog” avrebbe ricevuto l’offerta dal gruppo ...

Continua a leggere>>