Ci siamo traditi tutti - un estratto dal libro di Maddalena Crepet

(Di giovedì 2 maggio 2024) Lui fa l’operatio alla Breda, a Milano, e lo chiamano Husky per via dei suoi strani occhi chiari. Lei è la figlia di una famiglia romana benestante, la bella e spregiudicata Costanza. Sono loro, due giovani usciti da Lotta Continua per partecipare alla fondazione di Prima Linea, i protagonisti del romanzo “Ci” di, ambientato nell’Italia degli anni di piombo, pubblicato da Solferino e uscito lo scorso 22 marzo. TPI ne pubblica un: Grida di protesta avevano iniziato a innalzarsi da piazza del Popolo. Centinaia di gole spiegate, migliaia di mani pronte a sorreggere striscioni, cartelli. Altre impegnate a nascondere nel pugno bombe carta, fumogeni. Nessuna, ancora, era armata. Camionette erano sparse in diversi punti, alcune in via del Corso, ...