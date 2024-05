Elezioni a Firenze - Schmidt | Farò tornare la città magnifica

"Schmidt si candida come manager di Firenze ? Quando si amministra una città penso si sia amministra tori e politici insieme. Avere una visione della città è la base della politica e dell' amministra re, penso non si possa prescindere da questo. La mia storia parla da sola da questo punto di vista ... Continua a leggere>>

Eike Schmidt, candidato sindaco per il Cdentrodestra, attacca il Pd che vorrebbe far andare la tramvia in superficie e le automobili in una nuova rete stradale da scavare sotto terra. Afferma: "E' buffo, il Pd sostiene che non sia tecnicamente possibile quello che esiste già a Firenze". Quindi la ...

Continua a leggere>>