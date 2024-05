Arieggiatore elettrico - come scegliere il modello perfetto per prenderti cura del tuo giardino

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - È una "idiozia suicida " spingere le Auto elettriche senza considerare che "l' elettrico è prodotto in Paesi che non rispettano neanche lontanamente i vincoli ambientali delle nostre aziende". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un passaggio del suo intervento dal ... Continua a leggere>>

I nuovi Duravis Van Winter Enliten per il trasporto leggero - Usato Usato Listino La Bridgestone ha presentato il nuovo pneumatico invernale Duravis Van Winter Enliten, pensato per i veicoli commerciali leggeri, anche elettrici, e che con i modelli Van per l'est ...

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Edison Next (gruppo Edison) si aggiudica un finanziamento da 5,2 milioni di euro dall'Unione Europea per potenziare la rete di ricarica elettrica ultraveloce in Italia.

Skoda, solida performance nel primo trimestre 2024 - Con una crescita solida nelle vendite e nelle performance finanziarie, Škoda Auto rafforza la sua presenza in Europa, puntando sull'elettrificazione ...

