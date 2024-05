Parte il Giro d' Italia - vincerà Pogacar ma c' è anche altro da vedere

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 2 maggio 2024) Una maratona di 3.321 chilometri da Torino a Roma, passando per Appennini, Alpi e Dolomiti. Duro? Ci sono 42.900 metri di dislivello e 71 chilometri a cronometro, se e quanto saranno duri dipenderà dai protagonisti dell'edizione 2024 deld'che scatta da Venaria Reale sabato 4 maggio. In gara 22 squadre per un totale di 176 corridori. Ventuno tappe. Panorama.it ha provato a fare le carte alla corsa rosa interpellando Davide Cassani, una delle voci più amate del ciclismono. Campione in bici, ex commissario tecnico della nazionale e in questa edizione deld'di nuovo commentatore ai microfoni di Rai Sport, Cassani legge in anticipo le tre settimane che faranno attraversare alla carovana dell'. Un grande favorito: Tadej ...