Cantiere sull’argine di Lungosabato Matarazzo | i cittadini esasperati chiedono di concludere i lavori

Il prossimo mese di aprile iniziano i lavori del Raddoppio ferroviario Rho-Parabiago con termine per il 2026, ma la linea nel suo complesso sarà terminata solo nel 2028. Il comitato Rho-Parabiago in questi giorni ha dichiarato di adire al Consiglio di stato per bloccare l’inizio del cantiere. "Si ... Continua a leggere>>

Ancora disagi per il Cantiere in via Colonne a Melito dopo la viabilità sul marciapiede, adesso la passeggiata nei liquami Montano sempre più i disagi per il Cantiere in Via Colonne a Melito. Dopo la viabilità organizzata sul marciapiede, l’ultima segnalazione arrivata in redazione riguarda i ...

Continua a leggere>>