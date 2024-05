L’eterno vizio del doppio incarico

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 2 maggio 2024) Nonostante lo Stato vieti il cosiddetto «cumulo di impieghi», si moltiplicano i casi in cui la regola viene ignorata. Da Napoli alla Sardegna, da Venezia a Roma, ecco alcuni nomi eccellenti di chi deve renderne conto. I magistrati della Corte dei conti lo chiamano «cumulo di impieghi»: è un antico vizietto molto comune negli ambienti della Pubblica amministrazione che i governi hanno più volte cercato di arginare con leggine e circolari. Ma ilè ancora in voga. E, infatti, fioccano inchieste e sentenze di condanna. Alcune, recentissime, dimostrano che non si tratta di arrotondare con qualche spicciolo. A volte le remunerazioni sembrano equipararsi o addirittura superare gli stipendi. Il re del, nonostante il suo patteggiamento sia passato molto sotto traccia, è il sindaco di Napoli ...