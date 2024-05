Quanto guadagna Greenwood - obiettivo della Juventus

Sembra scatenata la Vecchia Signora. Secondo la Gazzetta dello Sport, la Juventus progetta 4 o 5 innesti per poter competere ad alti livelli in patria ma anche in Europa . Il primo tra questi dovrebbe essere Felipe Anderson , ala brasiliana quasi 31enne in scadenza con la Lazio, per il quale si ... Continua a leggere>>

Mason greenwood: Euro giants ‘prepare offensive’ for Man Utd man as asking price revealed - Serie A giants juventus have joined the race to sign Manchester United attacker Mason greenwood, according to reports in Italy.

Continua a leggere>>

greenwood Exit From Man Utd 'More Likely Than Ever' - greenwood is currently on loan at La Liga outfit Getafe, appearing in first-team football for the first time in 18 months back in August. The forward was suspended by United in January 2022, after ...

Continua a leggere>>

greenwood Juve, lo United chiede 30 milioni! Ma un aspetto gioca a favore di Giuntoli - Come svela calciomercato.com, in estate Mason greenwood tornerà al Manchester United, che non avrebbe però intenzione di trattenere il giocatore e punta a ricavarne almeno 30 milioni di euro. La Juve ...

Continua a leggere>>