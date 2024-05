Il caso Ariston agita il governo Tajani | Attivati in Ue sulle sanzioni a Mosca - tavolo con aziende sia permanente

(Di giovedì 2 maggio 2024) L’incontro dopo le ultime decisioni assunte daattività diitaliane in Russia. Pressing delper avviare una consultazione a livello di Ue che consenta di inserire lecolpite da ritorsioni russe nei programmi di compensazione europei

Antonio Caso , deputato del Movimento Cinque Stelle e capogruppo del partito in commissione Cultura, in un'intervista a Fanpage, critica duramente la riforma degli istituti tecnici e professionali ideata dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. L'articolo Caso (M5S) : “Con la ... Continua a leggere>>

Con i sindacati e con le associazioni dei costruttori il governo si era impegnato a rafforzare le norme contro il lavoro nero negli Appalti edilizi. Oggi, però, si è rimangia to la parola e ha dato parere sfavorevole proprio all’emendamento che avrebbe abbassato le soglie di punibilità rendendo più ... Continua a leggere>>

La notizia è che le nomine nelle partecipate pubbliche si faranno dopo le europee . Come voleva la Presidente del Consiglio che ha respinto le forti richieste della Lega per farle entro maggio. Salvini teme di uscire ancor più indebolito dalle urne europee e vorrebbe capitalizzare ora ; per lo ... Continua a leggere>>

Sandra Mastella: "Mi criticano perché sto con Renzi, ma io non mi sono mai mossa dal centro. Ma su un futuro con Meloni dico mai dire mai" - Intervista alla moglie di Clemente, ex senatrice di Forza Italia, fresca di candidatura con Stati Uniti d'Europa: "Tanto di cappello per quello che ...

Cgil Campania, fermare la mattanza dei morti sul lavoro - Le due morti avvenute in queste ore in altrettanti cantieri della provincia di Napoli, confermano l'inadeguatezza delle normative in vigore e la necessità di fermare questo assurdo sistema degli ...

Il governo ha un piano per le liste d'attesa nella sanità. Per i medici, però, è una "cura palliativa" - Il ministro Schillaci annuncia un decreto per aiutare i medici a definire l'appropriatezza delle prescizioni evitando quelle superflue che intasano gli ...

